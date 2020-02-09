ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жан-Поль Готье поразил москвичей своим новым шоу

14:28
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Зрители увидели немыслимые наряды

Столичная премьера недели - Fashion Freak Show, которое привёз в Москву легендарный французский дизайнер Жан-Поль Готье. Гуру эпатажа, разумеется, верен себе. Немыслимые наряды, провокационные танцы, энергичная музыка...

Так и не скажешь, что автор уже полвека в модной индустрии и вроде бы собрался на покой. Юлия Богоманшина побывала на шоу и выяснила, как придуманные Готье образы начинают жить своей жизнью (смотрите видео).

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Шоу Jean Paul Gaultier. Fashion Freak Show
Шоу Jean Paul Gaultier. Fashion Freak Show
Шоу Jean Paul Gaultier. Fashion Freak Show
Шоу Jean Paul Gaultier. Fashion Freak Show
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.