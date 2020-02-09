Жан-Поль Готье поразил москвичей своим новым шоу

Зрители увидели немыслимые наряды

Столичная премьера недели - Fashion Freak Show, которое привёз в Москву легендарный французский дизайнер Жан-Поль Готье. Гуру эпатажа, разумеется, верен себе. Немыслимые наряды, провокационные танцы, энергичная музыка...

Так и не скажешь, что автор уже полвека в модной индустрии и вроде бы собрался на покой. Юлия Богоманшина побывала на шоу и выяснила, как придуманные Готье образы начинают жить своей жизнью (смотрите видео).

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