Как Норвегия мешает россиянам работать на Шпицбергене

Дипломаты выразили озабоченность

Посольство России обвинило Норвегию в нарушении договора о Шпицбергене. По словам дипломатов, на архипелаге накопилось множество проблем, связанных с освоением шельфа. О них уже сообщал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ситуация на Шпицбергене сложилась следующая: российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки. В посольстве подчеркнули, что Москва уважает и не ставит под сомнение норвежский суверенитет над архипелагом.

Российские дипломаты призвали норвежскую сторону провести переговоры и консультации для решения всех спорных вопросов, сообщает РИА Новости.

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