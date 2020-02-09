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В Коми пассажирский самолёт повредил хвост во время посадки

13:40
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам

В аэропорту Усинска совершил жёсткую посадку самолёт авиакомпании  Utair. На борту "Боинга" было около 100 пассажиров. Лайнер ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу и выкатился за её пределы.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все находившиеся на борту были оперативно эвакуированы по надувным трапам.

ЧП произошло из-за неисправности шасси. Самолёт получил серьёзные повреждения, сообщает РИА Новости.

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Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
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