В Коми пассажирский самолёт повредил хвост во время посадки

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам

В аэропорту Усинска совершил жёсткую посадку самолёт авиакомпании Utair. На борту "Боинга" было около 100 пассажиров. Лайнер ударился хвостом о взлётно-посадочную полосу и выкатился за её пределы.

По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Все находившиеся на борту были оперативно эвакуированы по надувным трапам.

ЧП произошло из-за неисправности шасси. Самолёт получил серьёзные повреждения, сообщает РИА Новости.

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