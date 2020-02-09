Появилось видео из салона повреждённого при посадке самолёта

Лайнер ударился хвостом о полосу

В соцсетях появилось видео жёсткой посадки и эвакуации пассажиров из самолёта в Усинске. Лайнер ударился хвостом о полосу, у него сложилась стойка шасси, после чего самолёт развернуло на 90 градусов.

На кадрах, снятыми пассажирами в салоне, видно, как при посадке частично разрушаются пластиковые панели на потолке. Кто-то из пассажиров успел снять и эвакуацию по надувным трапам.

"Боинг -737", совершавший рейс из Москвы, серьёзно пострадал при посадке. Специалисты выясняют степень разрушений. Сейчас лайнер лежит на брюхе. При посадке и эвакуации никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту самолёта было 96 человек.

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