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Появилось видео из салона повреждённого при посадке самолёта

14:19
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Лайнер ударился хвостом о полосу

В соцсетях появилось видео жёсткой посадки и эвакуации пассажиров из самолёта в Усинске. Лайнер ударился хвостом о полосу, у него сложилась стойка шасси, после чего самолёт развернуло на 90 градусов.
В Коми пассажирский самолёт повредил хвост во время посадки

На кадрах, снятыми пассажирами в салоне, видно, как при посадке частично разрушаются пластиковые панели на потолке. Кто-то из пассажиров успел снять и эвакуацию по надувным трапам.

"Боинг -737", совершавший рейс из Москвы, серьёзно пострадал при посадке. Специалисты выясняют степень разрушений. Сейчас лайнер лежит на брюхе. При посадке и эвакуации никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. На борту самолёта было 96 человек.

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Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
Последствие жесткой посадки самолета авиакомпании UTair
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