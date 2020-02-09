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Мария Миронова появилась в центре Москвы с четырёхмесячным сыном

19:17
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Мама прогулялась с ним по Красной площади

Мария Миронова впервые появилась на публике с четырёхмесячным сыном. Актриса прогулялась с ним по центру Москвы. 46-летняя мама с коляской побывала на Красной площади и в парке "Зарядье". Небольшое видео о своей совместной с сыном экскурсии по памятным местам столицы она выложила в Instagram.
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Фёдор появился на свет 30 сентября 2019 года в Греции. Его отец – Андрей, директор по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями. Свою личную жизнь актриса оберегает от поклонников и назойливых журналистов, поэтому каждую новую фотографию или видео в соцсетях фанаты ждут с нетерпением.

Известно, что первым мужем дочери знаменитого Андрея Миронова и Екатерины Градовой был бизнесмен Игорь Удалов. В этом браке в 1992 году родился сын Андрей. Второй избранник Мироновой - советник президента Академии наук Дмитрий Клоков, третьим супругом был актёр Алексей Макаров.

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