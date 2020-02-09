Агутин трогательно обратился к 21-летней дочери

Певец поздравил Лизу с днём рождения
Леонид Агутин поздравил дочь Елизавету с днём рождения. Девушке исполнился 21 год. Она живёт в Майами и по американским законам Лиза стала совершеннолетней.
Певец посвятил имениннице трогательное стихотворение и опубликовал его у себя в Instagram.
Я помню, под занавес прошлого века,
Моими глазами глядя из пелёнок,
Недавно ещё эмбрион человека,
А ныне совсем настоящий ребёнок…
…Всё так, как должно, как придумано это.
И я, каждый год, в этот день, как вначале,
Тебе говорю, моя Елизавета:
"О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!"
Доченька, мы тебя очень любим! С Днём Рождения! Будь непременно счастлива!
Дочка Агутина называет себя в США Лиз Холлоуэй и выступает под этим именем. Анжелика Варум и Леонид Агутин отправили дочь за океан, когда та была совсем маленькой. Сейчас девушка подросла, она пишет музыку и поёт.
Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"