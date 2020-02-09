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Агутин трогательно обратился к 21-летней дочери

19:02
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Певец поздравил Лизу с днём рождения

Леонид Агутин поздравил дочь Елизавету с днём рождения. Девушке исполнился 21 год. Она живёт в Майами и по американским законам Лиза стала совершеннолетней.

Певец посвятил имениннице трогательное стихотворение и опубликовал его у себя в Instagram.

Я помню, под занавес прошлого века,

Моими глазами глядя из пелёнок,

Недавно ещё эмбрион человека,

А ныне совсем настоящий ребёнок…

…Всё так, как должно, как придумано это.

И я, каждый год, в этот день, как вначале,

Тебе говорю, моя Елизавета:

"О, Господи! Дочка, мы так тебя ждали!"

Доченька, мы тебя очень любим! С Днём Рождения! Будь непременно счастлива!

Дочка Агутина называет себя в США Лиз Холлоуэй и выступает под этим именем. Анжелика Варум и Леонид Агутин отправили дочь за океан, когда та была совсем маленькой. Сейчас девушка подросла, она пишет музыку и поёт.

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