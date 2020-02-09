Минск готов покупать её по мировым ценам

Белоруссия отказалась от скидок на российскую нефть, Минск готов покупать её по мировым ценам. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. "Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", - заявил правительственный чиновник.

По его словам, Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, что российское правительство окажет всяческое содействие в работе с российскими добывающими компаниями.

В ближайшее время должны встретиться министр энергетики России Александр Новак и белорусские партнёры. Во время переговоров будут определены новые условия совместной работы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"