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Белоруссия отказалась от скидок на российскую нефть

16:19
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Минск готов покупать её по мировым ценам

Белоруссия отказалась от скидок на российскую нефть, Минск готов покупать её по мировым ценам. Об этом заявил первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой. "Беларуси не нужно никаких специальных эксклюзивных условий. Мы хотим покупать нефть по мировым котировкам и не хуже", - заявил правительственный чиновник.
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По его словам, Владимир Путин пообещал Александру Лукашенко, что российское правительство окажет всяческое содействие в работе с российскими добывающими компаниями.

В ближайшее время должны встретиться министр энергетики России Александр Новак и белорусские партнёры. Во время переговоров будут определены новые условия совместной работы.

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