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Страшная авария в Кузбассе: фура протаранила пассажирский автобус

15:32
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Водитель грузовика погиб на месте

В Яшкинском районе Кемеровской области лоб в лоб столкнулись фура и пассажирский автобус. Не исключено, что авария произошла из-за сложных погодных условий.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб на месте, 23 пассажира автобуса получили различные травмы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии, ещё 10 пострадавшим оказана помощь в травмпункте. Во время операции в больнице скончалась женщина 1948 года рождения.

Сотрудники полиции работают на месте дорожно-транспортного происшествия. Врачи эвакуировали всех раненых, сообщает РИА Новости.

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