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В Кремле проанализировали поведение Лукашенко

16:03
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

Его высказывания носят эмоциональную окраску

Эмоциональные высказывания Александра Лукашенко услышали в Кремле, но комментировать их отказались. Как выразился пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, ему это делать не с руки.
Переговоры Путина и Лукашенко продолжались 8 часов

Так представитель Кремля ответил на просьбу ведущего программы "Москва.Кремль.Путин" (телеканал "Россия") дать оценку заявления белорусского лидера, говорившего, что в отношениях между Минском и Москвой наступает момент истины. Лукашенко сказал это перед вылетом в Сочи, где два дня назад состоялась его встреча с Владимиром Путиным.

Лидеры России и Белоруссии около 8 часов обсуждали двусторонние отношения. Журналисты ждали комментариев Лукашенко после встречи, но он улетел в Минск, так и не ответив на вопросы корреспондентов.

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