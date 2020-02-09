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Первые минуты после аварии автобуса и фуры в Кузбассе (видео)

17:11
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

В ДТП погибли два человека, более 20 пострадали

Очевидцы сняли на видео последствия страшного ДТП в Кузбассе. В Яшкинском районе Кемеровской области лоб в лоб столкнулись фура и пассажирский автобус.
Страшная авария в Кузбассе: фура протаранила пассажирский автобус

Водитель проезжавшего мимо автомобиля включил камеру на смартфоне. Судя по всему, авария произошла прямо перед ним: из покорёженного автобуса в панике выбегают люди. На кадрах видно, что сильные повреждения получила грузовая машина. У автобуса вмята передняя часть.

В результате этого ДТП водитель фуры погиб на месте, позже в больнице скончалась женщина 1948 года рождения. 23 пассажира автобуса получили различные травмы. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

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Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
Последствие ДТП с участием автобуса
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