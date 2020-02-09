Заблокированные на круизном лайнере люди молят о помощи

У них кончились лекарства

Заблокированные на лайнере Diamond Princess в Японии просят лекарств. Люди вывесили плакаты на борт судна, чтобы их заметили журналисты. "Серьезное положение - лекарства!" – написано на одном из баннеров.

На борту корабля находятся около 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России. Несколько дней назад у одного из пассажиров была выявлена коронавирусная инфекция, сейчас вирус обнаружен уже у 70 человек.

Людей не выпускают на берег, судно стоит на рейде в порту Йокогамы. Карантин продлится как минимум до 19 февраля. Сообщений о заражении вирусом россиян на борту судна не поступало, сообщает РИА Новости.

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