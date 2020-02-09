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Елизавета II отказалась от визита в церковь из-за ЧП

17:31
  • воскресенье
  • 09 февраля 2020

В график королевы внесены изменения

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена отказаться от поездки на традиционную воскресную службу в церковь. Коррективы в график королевы внёс сильнейший за семь лет шторм, обрушившийся на Великобританию.
К Европе приближается разрушительный ураган

В стране закрыты мосты, многие автодороги, отменены авиарейсы и перенесены спортивные соревнования. В Лондоне из-за шторма закрыты все восемь королевских парков, включая Гайд-парк.

Ураган "Сиара" обесточил тысячи домов, оборваны линии электропередачи. В нескольких районах объявлена чрезвычайная ситуация из-за наводнений. Спасательные службы по всей стране сообщают о вырванных с корнями деревьях и придавленных ими автомобилях.

Завтра, 10 февраля ураган ждут во Франции и Бельгии. Там введён повышенный уровень опасности, а спасательные службы приведены в полную готовность.

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