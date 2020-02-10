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Аэропорт Красноярска закрыт из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

07:57
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Отменены около 10 рейсов

Аэропорт Красноярска закрыт из-за погодных условий. Взлётно-посадочная полоса обледенела. В связи с этим утром 10 февраля отменили вылеты семи рейсов, более 10 лайнеров вынуждены были совершить посадку на запасных аэродромах, передает "ТВ Центр".

Все службы авиаузла переведены на усиленный режим работы. В воскресенье в течение нескольких часов шёл дождь, затем в регионе резко похолодало и начался снегопад.

Метель накрыла и южные регионы. В Дагестане ураганный ветер и дождь со снегом привели к обрывам ЛЭП. Без электричества остались 250 населённых пунктов. Восстановительные работы продолжаются. Транспортное сообщение наладить пока тоже не удаётся. Из-за бури закрыт участок дороги через Харибский перевал.

В Северной Осетии из-за опасности схода снежных лавин закрыта трасса на российско-грузинской границе в районе пункта пропуска Верхний Ларс. Там скопилось несколько сотен автомобилей. Для водителей и пассажиров развёрнуты пункты обогрева.

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