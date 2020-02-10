Брэд Питт и Хоакин Феникс получили "Оскар" как лучшие актеры

Такой награды в их копилке еще не было

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар", триумфатором которой стал фильм "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо.

Картины из Южной Кореи никогда не претендовали на "Оскар", но в этом году "Паразиты" получили сразу шесть номинаций. В итоге Пон Чжун Хо признали лучшим режиссером, а его работу - лучшим фильмом и лучшим иностранным художественным фильмом. К тому же южнокорейская драма получила статуэтку за лучший оригинальный сценарий.

За самую престижную номинацию с "Паразитами" боролись 10 картин: "Ford против Ferrari" (режиссер Джеймс Мэнголд), "Брачная история" (Ноа Баумбак), "Ирландец" (Мартин Скорсезе), "Маленькие женщины" (Грета Гервиг), "Джокер" (Тодд Филлипс), "1917" (Сэм Мендес), "Кролик Джоджо" (Тайка Вайтити), "Однажды в… Голливуде" (Квентин Тарантино).

Лучшим актером, как и предсказывали многие кинокритики, стал Хоакин Феникс, сыгравший в фильме "Джокер". Ранее он трижды номинировался на премию, но безуспешно. Лучшей актрисой назвали Рене Зеллвегер, которая отличилась в фильме "Джуди".

В номинации "Лучший актер второго плана" победил Брэд Питт. Это первый актерский "Оскар" звезды фильма "Однажды в… Голливуде", раньше его награждали как продюсера. Картина Тарантино, кстати, удостоилась премии за лучшую работу художника-постановщика. Лучшей актрисой второго плана стала Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история".

"Американскую фабрику" признали лучшей документальной картиной, а "Историю игрушек - 4" - лучшим анимационным полнометражным фильмом. Комедийную драму "Кролик Джоджо" наградили за лучший адаптированный сценарий. Военная драма "1917" получила приз в категории "Лучшая операторская работа".

Отметим, что всего "Оскар" вручили в 24 номинациях.

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