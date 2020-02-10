Мошенники придумали хитрый способ кражи денег у россиян

Средства уходят прямо на счет злоумышленника

Россиян предупредили о новом способе краж денег со счетов.

Теперь мошенники звонят потенциальным жертвам, представляются сотрудниками банков, сообщают о получении на закрытие счета и спрашивают, в каком отделении клиент намерен это сделать, пишет газета "Известия".

Недоумевающий гражданин отвечает, что такого заявления не было, после чего злоумышленники предлагают ему "спасти" деньги и перевести их на безопасный счет. Для этого у клиента попросят "уточнить персональные данные".

В Центробанке заявили, что уже знают об этой мошеннической схеме. Регулятор отметил, что ни в коем случае нельзя сообщать подозрительным лицам коды для подтверждения операций из SMS-сообщений и реквизиты своей карты. Если эти данные не удалось узнать мошенникам, то за свои деньги можно не переживать.

Нередко злоумышленники меняют сценарии общения и могут представляться сотрудниками службы безопасности банков, соцслужб, пенсионного фонда, а также СМИ.

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