Командир Boeing-737 рассказал о жесткой посадке в Усинске

Пилот считает, что ЧП произошло из-за непогоды

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту жёсткой посадки пассажирского самолёта в аэропорту Усинска. На месте работают эксперты. По предварительным данным, лайнер ударился о полосу в результате излома шасси.

Кадры, которые снял один из пассажиров рейса Москва-Усинск, ужасают. Boeing-737 заходит на посадку в аэропорту республики Коми и ударяется о взлётно-посадочную полосу, передает "ТВ Центр".

С верхних полок падали вещи. Люди один за другим выходили на крыло, которое лежало на земле. Живы все 100 человек, в том числе шесть членов экипажа. К ним приехали кареты скорой помощи, нескольким пассажирам потребовалась помощь медиков. Возгорания удалось избежать благодаря тому, что борт садился с уже практически пустыми баками. Однако фюзеляж сильно повреждён. В момент посадки у самолета подломились задние стойки шасси и лайнер сильно ударился хвостом о полосу, затормозил уже фактически лёжа корпусом на земле.

Одной из вероятных причин жёсткой посадки называют резкий порыв ветра, который в момент приземления достигал 20 метров в секунду. Плюс плохая видимость. Однако экипаж действовал грамотно, уверяют представители авиакомпании "ЮТэйр", которой принадлежит самолёт. Пилоты смогли удержать воздушное судно на полосе до полной остановки. Налёт командира почти 7000 часов. По его словам, они сделали всё, чтобы избежать более серьёзных последствий.

"Газ я дал, но уже всё равно. То есть скорость была расчетная, всё расчетное. Точно выдерживали параметры, точно выдерживали все соответствия. Но все равно нас стихия, видимо, пересилила", - рассказал сразу после посадки командир Boeing-737 Владимир Котомин.

Уже позже появилась информация, что в момент посадки в аэропорту якобы не сработала система точного наведения на полосу. К тому же не были включены огни подхода к ВПП. Однако эту информацию ещё предстоит проверить. Прокуратура начала расследование. Сам аэропорт Усинска временно закрыт. Прибывающие борты пока перенаправляют в Ухту.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".

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