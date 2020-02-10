Число погибших от коронавируса превысило количество жертв атипичной пневмонии

Ученные прогнозируют пик эпидемии в середине февраля

Число инфицированных новым типом коронавируса превысило отметку в 40 с половиной тысяч. Скончались более 900 человек. Большая часть смертей приходится на провинцию Хубэй, там находится очаг заражения. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы более чем в 24 странах. В трёх регионах России - Забайкалье, Приамурье и Еврейской автономной области - введён режим повышенной готовности к чрезвычайным ситуациям. На корабле Diamond Princess, который стоит на карантине у берегов Японии, в числе заражённых гражданин Украины. Заболевших выявили и на французском горнолыжном курорте.

На юго-востоке Франции курортный сезон под угрозой срыва. Отвечать на все вопросы приехала лично министр здравоохранения Франции. Накануне здесь госпитализировали пятерых британцев. У них выявлен коронавирус, но угрозы распространения заболевания нет, передает "ТВ Центр".

"Вы все видите, мы стоим без масок. Они нужны только если вирус циркулирует в среде. Мы уверены, что сейчас этого не происходит. Но мы не можем гарантировать, что точно также будет, например, через неделю. Каждый день мы принимаем оперативные решение. К нам поступает новая информация. Сейчас вы видите, город живет в абсолютно привычном ритме", - заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

Заболевшие, а среди них девятилетний ребенок, заразились от другого британского подданного. Все жили в одном шале. Мужчина недавно вернулся из Сингапура. На французском курорте провел 4 дня, а уже после возвращения в Брайтон был госпитализирован.

В Сингапуре 43 заразившихся коронавирусом. В Великобритании врачи подтвердили четвертый случай, в Испании заболевших – двое, в Южной Корее – 27. На борту круизного лайнера Diamond Princess уже 70 зарегистрированных случаев, среди заболевших - члены экипажа - граждане Украины и Филиппин. У россиян на борту коронавируса не выявлено. Всего на судне карантин сейчас проходят более трех с половиной тысяч пассажиров. А для путешественников другого круизного лайнера World Dream в Гонконге вынужденная изоляция вскоре закончится. Пришли отрицательные результаты анализов.

Коронавирус по числу жертв уже обошел эпидемию атипичной пневмонии начала нулевых. Умерших на сегодняшний день более 800. Тогда было 780. Впрочем, есть и положительная динамика. За пределами провинции Хубей, скорость распространения заболевания снизилась почти в половину.

Британские ученные прогнозируют пик эпидемии в середине февраля. Их коллеги из Гонконга, назвали предстоящие две недели решающими. Станет понятно сработали ли карантинные меры, предпринятые, мировым сообществом. Неоднозначные прогнозы и по срокам изготовления вакцины. На ее разработку и испытания может уйти несколько лет. Хотя китайские специалисты обещают управиться к лету. Создателю вакцины от коронавируса популярный китайский актёр Джеки Чан даже пообещал выплатить миллион юаней. Пока же информации об опасном заболевании много, и она противоречивая, а значит и спекуляции неизбежны.

В нашей стране заболевших за минувшую неделю больше не стало. Двое граждан КНР проходят лечение в Забайкальском крае и Тюмени. Накануне в Китае приземлился российский спецборт с гуманитарной помощью - медикаментами и средствами защиты.

Матвей Шестаков, Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

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