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Лавров поздравил дипломатов с профессиональным праздником

09:39
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Во внешнеполитическом ведомстве страны работают более 10 тысяч человек

10 февраля российские дипломаты отмечают свой профессиональный праздник. Во внешнеполитическом ведомстве страны работают более 10 тысяч сотрудников, среди них - 3 тысячи в центральном аппарате и около 7 тысяч за рубежом. С праздником коллег поздравил глава МИД Сергей Лавров.

"Хотел бы сердечно поздравить всех наших сотрудников, ветеранов с профессиональным праздником. Праздником энергичных, преданных своему делу людей, людей искренне любящих Родину, отстаивающих наши национальные интересы на международной арене. Дипломат прежде всего - патриот. Честность, порядочность, надежность, владение пером и словом, обширная эрудиция, готовность работать с полной самоотдачей - его отличительные черты. Наша дипломатия насчитывает многовековую историю, славится своими традициями. Во все времена дипломаты с честью служили отчизне и до конца выполняли свой долг перед ней", - заявил Сергей Лавров.

День дипломатического работника был учреждён указом президента в 2002 году. Дата была выбрана не случайно. Именно 10 февраля 1549 года датируется наиболее раннее письменное упоминание о Посольском приказе. Это первая в истории России государственная структура, которая ведала иностранными делами на постоянной основе.

В преддверии праздника съёмочная группа "ТВ Центра" побывала в архиве внешнеполитического ведомства. К каким реликвиям удалось прикоснуться корреспонденту Ольге Стрельцовой смотрите в репортаже.

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