Минобороны впервые опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Коллекция составлена из семейных и личных архивов

В рамках масштабного исторического проекта "Полководцы Победы" Министерство обороны России опубликовало уникальные фотографии советских военачальников, под командованием которых 75 лет назад Красная Армия освободила страны Европы от фашизма, передает "ТВ Центр".

Большая часть снимков попала в открытый доступ впервые. Коллекция из семейных и личных архивов рассказывает о событиях завершающего этапа войны. На кадрах - фронтовые будни, минуты отдыха, встречи с союзниками, участие в парадах, проходящих в освобождённых городах.

Благодаря этим фотографиям можно увидеть подлинную реакцию спасённых народов. Советских солдат они встречали с ликованием и искренней благодарностью за свободу, добытую в жестоких боях с фашистами.

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