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На Европу обрушился мощный шторм (видео)

09:06
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Отменены авиарейсы, перекрыты автодороги

Сильнейший шторм "Кьяра" обрушился на Европу. Первой удар на себя приняла Великобритания. Из-за непогоды в королевстве закрыты мосты, парки, ограничено движение транспорта, перенесены спортивные соревнования, передает "ТВ Центр".

Аэропорты массово отменяют рейсы. Сильные ливни и шквалистый ветер привели к перебоям в энергоснабжении тысячи домов в стране остались без света из-за обрыва линии электропередачи. Спасатели сообщают о десятках поваленных деревьев.

Встретили "Кьяру" и в Бельгии, где 2 человека пострадали. По всей стране действует оранжевая степень штормовой опасности. Метеорологи предупреждают о возможном усилении ветра до 130 километров в час. В стране закрыты для посещения парки и лесные зоны. Не исключены перебои в работе железнодорожного транспорта. В бельгийских аэропортах отменены по меньшей мере 60 рейсов.

Непогоду ждут во Франции. В Париже из-за сильного ветра для посещений закрыта Эйфелева башня. Фактически прервано паромное сообщение через Ла-Манш, работу остановили порты французского Кале и британского Дувра. Повышенный уровень погодной опасности объявлен и в Нидерландах. Авиакомпания KLM отменила около 40 рейсов.

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