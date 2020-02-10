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Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

08:48
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Их не смогли спасти врачи

Два скоростных катера с туристами на борту столкнулись у острова Пхукет (Таиланд).

На судах находились порядка 40 человек, преимущественно россияне. В результате ЧП пострадали 20 человек, двое детей – 12-летний мальчик и шестилетняя девочка – погибли, пишет "Газета.Ru". Члены экипажа не пострадали.

В свою очередь российское посольство в Таиланде сообщает о 21 пострадавшем россиянине и трех жителях Таиланда. Двое детей умерли в больнице, уточнил РИА Новости заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Пронин.

Всех раненых доставили в больницы, они находятся под наблюдением врачей. Несколько человек в тяжелом состоянии, пять россиян получили медпомощь и их отпустили.

О причинах столкновения пока ничего не сообщается. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами и в этот момент в него врезался другой с туристами.

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