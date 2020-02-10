Легендарная оперная певица Мирелла Френи умерла в 84 года

Ее называли последним представителем оперного наследия Италии

Итальянская оперная певица Мирелла Френи скончалась в возрасте 84 лет от продолжительной болезни.

Мирелла Френи умерла в воскресенье, 9 февраля, в своем доме в итальянском городе Модена. The New York Times пишет со ссылкой на менеджера артистки, что ее не стало после продолжительной дегенеративной болезни и серии инсультов.

Мирелла Френи начала профессиональную карьеру в 1955 году. Юная сопрано поразила слушателей оперы Бизе "Кармен". Она выступала на таких площадках, как "Ла Скала", Метрополитен-опера, Королевский театр "Ковент-Гарден", Большой театр и так далее. Всего она спела сорок партий, уточняет "Российская газета".

Вместе со своим мужем Мирелла Френи основала Академию бельканто CUBEC. Она преподавала там около 20 лет.

Оперный певец Пласидо Доминго однажды сказал, что Мирелла Френи - это последний представитель великого итальянского оперного наследия. "Эта традиция заканчивается. Мирелла - это конец цепи. Неизвестно, кто идет следом за ней", - заявил он.

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