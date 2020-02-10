Получивший "Оскара" Брэд Питт посвятил награду детям от Джоли

Никто из шестерых детей не пришел поддержать отца
Голливудский актер Брэд Питт вспомнил о детях от своей бывшей жены Анджелины Джоли во время торжественной речи на церемонии вручения премии "Оскар".
"Эта награда посвящается моим детям, которые добавляют краски во все, что делаю. Я вас люблю", - заявил со сцены Питт.
У Анджелины Джоли и Брэда Питта шестеро детей: трое приемных (дочь Захара, сыновья Мэддокс и Пакс Тьен) и трое родных (дочь Шайло, близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин).
На фоне развода с актрисой отношения Питта с детьми оставляют желать лучшего. Только на прошлой неделе Мэддокс возобновил общение с отцом, пишет "Экспресс-газета". Но, несмотря на это, на церемонию вручения награды Питт пришел один, его не сопровождали ни дети, ни мама.
В ходе 92-й церемонии вручения премии "Оскар" артист получил статуэтку в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" за фильм Квентина Тарантино "Однажды… в Голливуде".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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