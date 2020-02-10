Смертельное столкновение катеров в Таиланде попало на видео

Кадры опубликовали в Сети

В интернете опубликовали видео столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. В результате ЧП погибли двое детей из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка.

В Сети опубликовали кадры, сделанные на камеру наружного видеонаблюдения. На видео два катера плывут навстречу друг другу с большой скоростью. От удара маленькое судно разворачивается, а большое продолжает движение.

Тайские СМИ также опубликовали видео с места происшествия. Там работают полицейские и врачи. Медики оказывают помощь пострадавшим. В кадр попал один из катеров, у которого сильно повреждена носовая часть.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал РИА Новости, что в результате трагедии погибли двое детей. 21 россиянин и три жителя Таиланда пострадали. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По словам Пронина, на одном катере находились только тайцы, а на другом - 39 туристов из России.

По данным СМИ, катер с россиянами принадлежал фирме, которая регулярно работает с русскоговорящими клиентами.

Причина произошедшего устанавливается.

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