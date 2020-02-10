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Смертельное столкновение катеров в Таиланде попало на видео

09:43
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Кадры опубликовали в Сети

В интернете опубликовали видео столкновения двух скоростных катеров у восточного побережья острова Пхукет в Таиланде. В результате ЧП погибли двое детей из России - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка. 
Двое детей из России погибли при столкновении катеров в Таиланде

В Сети опубликовали кадры, сделанные на камеру наружного видеонаблюдения. На видео два катера плывут навстречу друг другу с большой скоростью. От удара маленькое судно разворачивается, а большое продолжает движение. 

Тайские СМИ также опубликовали видео с места происшествия. Там работают полицейские и врачи. Медики оказывают помощь пострадавшим. В кадр попал один из катеров, у которого сильно повреждена носовая часть. 

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин рассказал РИА Новости, что в результате трагедии погибли двое детей. 21 россиянин и три жителя Таиланда пострадали. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. По словам Пронина, на одном катере находились только тайцы, а на другом - 39 туристов из России. 

По данным СМИ, катер с россиянами принадлежал фирме, которая регулярно работает с русскоговорящими клиентами. 

Причина произошедшего устанавливается. 

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