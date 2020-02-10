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Самолет совершил экстренную посадку в Петербурге из-за треснувшего стекла

09:52
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Лайнер летел в Екатеринбург

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.  

Причина - трещина в лобовом стекле, которую обнаружили сразу после вылета, пишет "Газета.Ru". Сколько было пассажиров на борту, не уточняется. Никто не пострадал, на данный момент все находятся в терминале "Пулково".

Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки. К нему подъехали специалисты. Информации о повторном вылете пока нет.

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