Самолет совершил экстренную посадку в Петербурге из-за треснувшего стекла

Лайнер летел в Екатеринбург

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа", выполняющий рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности.

Причина - трещина в лобовом стекле, которую обнаружили сразу после вылета, пишет "Газета.Ru". Сколько было пассажиров на борту, не уточняется. Никто не пострадал, на данный момент все находятся в терминале "Пулково".

Самолет совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки. К нему подъехали специалисты. Информации о повторном вылете пока нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"