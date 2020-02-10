ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Я действительно ошибся": композитор публично извинился перед Пугачевой за оскорбление

10:28
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Он получил от звезды деньги

Композитор Александр Дементьев извинился перед певицей Аллой Пугачевой, которая исполнила его песню "На коне" во время юбилейного концерта в Кремле.
Юдашкина опубликовала видео музицирующей с детьми Пугачевой

"Я лишний раз убедился, что это человек очень адекватный, - сказал Дементьев на видео в YouTube. - Я действительно ошибся, провал у меня полный. <…> Бывало, что я говорил про нее плохо, я во многом могу быть с ней не согласен, но [она] человек совестливый, человек открытый". 

Как пишет kp.ru, Пугачева прислала композитору авторские отчисления за исполнение песни "На коне", хотя, как объяснил Дементьев, имела право этого не делать. По словам автора, он получил небольшую сумму, однако она пришлась ему кстати. У него и его родных возникли проблемы со здоровьем, объяснил композитор. 

Александр Дементьев признался, что поступок Пугачевой вернул ему веру в людей. "Еще не все потеряно, все будет не так плохо, наверное", - отметил он. 

Ранее Дементьев рассказал, что свою песню "На коне" он отправил на почту Пугачевой. Через полгода она решила купить композицию. Поскольку тогда автор остро нуждался в деньгах, он согласился на сумму в 150 тысяч рублей и отказался от авторских отчислений. В тот момент мужчина не догадывался, что народная артистка может исполнить его песню на концерте. После прошлогоднего выступления в Кремле он попросил Пугачеву выплатить ему авторские отчисления. Деньги ему пришли, однако композитор обнаружил это не сразу и позволил себе оскорблять Примадонну в Сети. 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.