"Я действительно ошибся": композитор публично извинился перед Пугачевой за оскорбление

Он получил от звезды деньги

Композитор Александр Дементьев извинился перед певицей Аллой Пугачевой, которая исполнила его песню "На коне" во время юбилейного концерта в Кремле.

"Я лишний раз убедился, что это человек очень адекватный, - сказал Дементьев на видео в YouTube. - Я действительно ошибся, провал у меня полный. <…> Бывало, что я говорил про нее плохо, я во многом могу быть с ней не согласен, но [она] человек совестливый, человек открытый".

Как пишет kp.ru, Пугачева прислала композитору авторские отчисления за исполнение песни "На коне", хотя, как объяснил Дементьев, имела право этого не делать. По словам автора, он получил небольшую сумму, однако она пришлась ему кстати. У него и его родных возникли проблемы со здоровьем, объяснил композитор.

Александр Дементьев признался, что поступок Пугачевой вернул ему веру в людей. "Еще не все потеряно, все будет не так плохо, наверное", - отметил он.

Ранее Дементьев рассказал, что свою песню "На коне" он отправил на почту Пугачевой. Через полгода она решила купить композицию. Поскольку тогда автор остро нуждался в деньгах, он согласился на сумму в 150 тысяч рублей и отказался от авторских отчислений. В тот момент мужчина не догадывался, что народная артистка может исполнить его песню на концерте. После прошлогоднего выступления в Кремле он попросил Пугачеву выплатить ему авторские отчисления. Деньги ему пришли, однако композитор обнаружил это не сразу и позволил себе оскорблять Примадонну в Сети.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"