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На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

10:11
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Все выплаты будут осуществлены автоматически

Правительство России выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 миллиарда рублей.

Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выплаты поступят в апреле-мае, передает ТАСС.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, все выплаты будут осуществлены автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.

Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто составит 75 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники получат 50 тысяч рублей.

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