На выплаты ветеранам к 75-летию Победы выделят более 71 млрд рублей

Все выплаты будут осуществлены автоматически
Правительство России выделит на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы более 71 миллиарда рублей.
Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Выплаты поступят в апреле-мае, передает ТАСС.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, все выплаты будут осуществлены автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно.
Ранее президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. Единовременная выплата инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и всем приравненным к ним категориям, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто составит 75 тысяч рублей. Труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники получат 50 тысяч рублей.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"