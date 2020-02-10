Хотели произвести впечатление на туристов: подробности трагедии с россиянами в Таиланде

При столкновении катеров погибли двое детей

В Таиланде столкнулись два катера, на одном из которых были туристы из России. Двое из них погибли. Это дети шести и 12 лет. Нашему консульству эту информацию подтвердили в больнице. Более 20 россиян пострадали. Обстоятельства трагедии устанавливает полиция.

На кадрах с камеры наблюдения видно, как скоростной катер движется по каналу, когда на встречу ему вылетает другая лодка. Несмотря на то, что русло довольно широкое, суда сталкиваются лоб в лоб, передает "ТВ Центр".

К месту происшествия быстро прибывают спасатели. Удар был такой силы, что практически полностью разрушены носовые части катеров. На одном из них был только экипаж, на другом - 35 российских туристов. Большинство из них серьезно пострадали. По предварительным данным, двое детей - 12-летний мальчик и 6-летняя девочка - погибли.

"10 февраля около 8 утра у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух скоростных туристических катеров. На борту одного из них находилось, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения Пхукета с травмами различной степени тяжести. Есть информация о погибших гражданах России, в том числе детях. В настоящее время она проверяется. Сотрудники генерального консульства России в городе Пхукет и консульского отдела посольства России в Бангкоке находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда. А также туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия", - сообщила пресс-атташе посольства России в Таиланде Ирина Воробьева.

Столкновение произошло на канале, соединяющем главные гавани острова Пхукет с бухтой на восточной стороне. Это популярный туристический маршрут. И вероятно, камера наблюдения установлена здесь не случайно. Русло канала тут делает довольно резкий поворот, а рулевые, рассчитывая произвести впечатление на туристов, выжимают максимум из моторов своих катеров.

Кстати, на этот раз команды обоих судов не пострадали. Похожее происшествие случилось у берегов Пхукета совсем недавно - в декабре. Тогда в результате столкновения туристического катера и частной яхты пострадали 12 человек, в том числе двое россиян. Капитан погиб. Как выяснилось, он уже привлекался к уголовной ответственности за инцидент на воде, повлекший гибель двух человек.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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