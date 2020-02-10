Глава ВОЗ сделал пугающее заявление о коронавирусе

Мы видим лишь "верхушку айсберга"

В Хабаровске введён масочный режим, чтобы не допустить распространения коронавируса. Случаев заражения не выявлено, однако, в регионе рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Китае же болезнь унесла жизни более 900 человек. Свыше 40 тысяч инфицированы. Тем временем, госкомитет по здравоохранению КНР сообщает о снижении случаев заражения вирусом за последние шесть дней.

В Хабаровске введен масочный режим. Носить их предписано на вокзалах, в транспорте, в банках и магазинах. Менять каждые 2 часа.

"Сегодня эта ситуация связана с сезонным подъемом заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями и гриппом. Коронавируса на территории Хабаровска и Хабаровского края нет, но меры профилактики проводятся", - сообщила начальник управления по физической культуре, спорту и здравоохранению администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Две школы закрыты из-за гриппа и ОРВИ. С симптомами острой респираторно-вирусной инфекции в медучреждения за неделю обратились 4 тысячи человек, в основном дети. Но заболеваемость в городе ниже эпидпорога на 10,5%, отмечают медики и держат ситуацию на контроле. Для профилактики и ОРВИ, и гриппа, и коронавируса в школах после каждой перемены коридоры обрабатывают дезинфицирующим раствором и проводят первичный осмотр учащихся перед занятиями.

"В первую очередь, это утренний фильтр, это нужно проверить детей на первичные случаи заболевания: кашель, насморк. Звоним родителями и говорим, что есть первичные признаки и рекомендуем посетить медучреждение", - рассказала начальник управления образования г. Хабаровска Ольга Лалетина.

В Китае сегодня первый рабочий день с начала лунного нового года. Из-за эпидемии коронавируса каникулы продлили на 10 дней. Экономика страны сильно пострадала. КНР своего рода "фабрика", где производят товары для всего мира, и она должна вновь заработать. Уже запущены несколько предприятий.

Тем временем, китайские медики делятся последней информацией. Число зафиксированных случаев заражения в КНР перевалило за 40 тысяч. На лечении находятся почти 36 тысяч человек. В тяжелом состоянии 6 половиной тысяч. Скончались – 908. Выздоровели больше 3 тысяч человек.

Шесть дней подряд снижается число новых заразившихся за пределами провинции Хубэй, которую считают очагом эпидемии. Там ситуация остается сложной. Врачи круглосуточно дежурят в палатах больных.

Еще 60 случаев заболевания коронавирусом выявлено на круизном лайнере, который стоит на карантине в Японии. Общее число инфицированных 130 человек. Россиян среди них нет. На борту остаются две с половиной тысяч человек. Многие специалисты уверяют, что следующие несколько недель могут оказаться решающими в победе над эпидемией.

Тем временем пугающее заявление сделал глава ВОЗ. По его словам, выявлены случая заражения коронавирусом от людей, которые не были в Китае. Это может говорить о более масштабном распространении опасной инфекции. "Короче говоря, может, мы видим лишь верхушку айсберга", — заявил Тедрос Адханом Гебрейесус.

Глава ВОЗ покашлял во время доклада про коронавирус и всех напугал

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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