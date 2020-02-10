США перебрасывают к российским рубежам 20 тысяч солдат

Крупнейшие за 25 лет учения НАТО пройдут в Польше и Прибалтике

НАТО готовится к крупнейшим за последние четверть века учениям. Для этого США перебросят в Европу более 20 тысяч военнослужащих. По легенде, войскам альянса необходимо противостоять угрозе с востока. При этом тренировка пройдёт вблизи границы с Россией - в Польше и Прибалтийских странах. В нашем МИД уже заявили: Москва будет вынуждена отреагировать на провокацию.

Первые военные корабли уже торжественно пришвартовались в порту бельгийского Антверпена. Вскоре прибудут танковые и десантные бригады, артиллерия и авиация. И даже кибер- и космические войска. НАТО готовится к учениям "Защитник Европы". Крупнейшим за последние 25 лет

Кого союзники назначили в качестве условного "врага", понятно даже из той части сценария, что размещен в открытом доступе. Войска Североатлантического альянса сталкиваются с противником из Восточной Европы, который по военному потенциалу сопоставим с НАТО. Намек весьма прозрачный. Хотя генсек альянса Йенс Столтенберг и уверяет: никого конкретного не имели в виду.

"Защитник Европы" не направлен против какой-либо конкретной страны. Эти оборонительные учения демонстрируют способность быстро перебрасывать большие силы из США в Европу, чтобы помочь защитить других союзников по НАТО, если это необходимо", - заявил он.

Но все это, говорят многие военные эксперты, сложно НЕ назвать провокацией. Ведь отрабатывать технику боя с "врагом с Востока" многотысячная группировка будет на территории Польши и Прибалтийских стран. То есть фактически у границ России.

И кто знает: это разовая тренировка или подготовка к созданию группировок войск на этих направлениях. Недаром в рамках учений решено усовершенствовать военную инфраструктуру в принимающих странах.

Отдельной частью учебных маневров должны стать наступательные действия: высадка десанта, захват аэропортов. Руководить ими будут в основном американские офицеры и генералы. Численность группировки США, а это 20 тысяч бойцов, равна представителям остальных 17 стран-союзников. Вашингтон в очередной раз грубо демонстрирует Европе, кого нужно считать своим главным защитником.

Это особенно актуально на фоне европейских разговоров о “смерти мозга” НАТО, необходимости создавать свою отдельную армию и катастрофического падения поддержки альянса гражданами ЕС. США, пишет европейская пресса, милитаризируют Европу без ее особого желания. И еще заставляют за это платить.

Учения "Защитник Европы", активная фаза которых начнется весной, станут одними из самых дорогостоящих для европейских стран-участников альянса. Одна только Германия потратит на них полпроцента ВВП. И какой итог? Как пишет западная пресса, Вашингтон, уничтоживший ключевой договор о европейской безопасности, "продолжает тушить пожар огнем". Ведь Москва обязана будет ответить на масштабные военные учения у ее границ.

Россия уже подтвердила: ответные меры будут. Но такие, чтобы не создавать дополнительных рисков. Их и без этого хватает.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское бюро "ТВ Центра".

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