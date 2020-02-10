ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алчность и безответную любовь показали в Московской консерватории

12:04
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Спектакль "Цветы запоздалые" приурочен к 160-летию Чехова

Современный взгляд на театральную классику. В Московской консерватории представили спектакль "Цветы запоздалые", передает "ТВ Центр".

Музыка - Сергея Рахманинова, идея - Антона Павловича Чехова. Премьеру приурочили к 160-летию со дня рождения писателя. Постановка на грани юмора и сатиры, в основе драмы - история о безответном чувстве. Герои погрязли в рутине и забыли о главном - любви. Это приводит к трагичному финалу.

Главные роли сыграли выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спектакль "Цветы запоздалые"
Спектакль "Цветы запоздалые"
Спектакль "Цветы запоздалые"
Спектакль "Цветы запоздалые"
Спектакль "Цветы запоздалые"
Спектакль "Цветы запоздалые"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.