Алчность и безответную любовь показали в Московской консерватории

Спектакль "Цветы запоздалые" приурочен к 160-летию Чехова

Современный взгляд на театральную классику. В Московской консерватории представили спектакль "Цветы запоздалые", передает "ТВ Центр".

Музыка - Сергея Рахманинова, идея - Антона Павловича Чехова. Премьеру приурочили к 160-летию со дня рождения писателя. Постановка на грани юмора и сатиры, в основе драмы - история о безответном чувстве. Герои погрязли в рутине и забыли о главном - любви. Это приводит к трагичному финалу.

Главные роли сыграли выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.

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