Убийцу ребенка в детском саду Нарьян-Мара отправили в психбольницу

Во время преступления он слышал голоса

Следственный комитет попросил суд направить на принудительное лечение в психбольницу 36-летнего Дениса Поздеева, убившего шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

"По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - заявили в Следственном комитете.

Дело об убийстве ребенка направлено в суд, передает "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем.

Нападение произошло 31 октября. В тот день Денис Поздеев подошел к центральному входу в детский сад и позвонил в домофон. Охранник принял его за родителя одного из детей и спокойно открыл дверь. Затем обвиняемый поднялся на второй этаж здания, зашел в комнату отдыха, где в тот момент спали дети.

В СКР рассказали, что воспитатель пыталась остановить мужчину, но тот оттолкнул ее, подошел к кровати и нанес смертельные ранения шестилетнему мальчику. Другой воспитатель в этот момент побежала звать на помощь охранника. Он и задержал преступника до прибытия сотрудников полиции.

Во время допроса Денис Поздеев заявил, что накануне выпивал, а убить мальчика ему посоветовали голоса в голове. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Кроме того, под стражу заключен и охранник детского сада. Ему вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Свою вину мужчина признал частично. Уголовное дело о халатности возбуждено и против сотрудников детского сада.

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