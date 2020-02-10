ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Убийцу ребенка в детском саду Нарьян-Мара отправили в психбольницу

10:38
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Во время преступления он слышал голоса

Следственный комитет попросил суд направить на принудительное лечение в психбольницу 36-летнего Дениса Поздеева, убившего шестилетнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара.

"По своему психическому состоянию он нуждается в направлении на принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа", - заявили в Следственном комитете.

Дело об убийстве ребенка направлено в суд, передает "Газета.Ru".

Ранее стало известно, что обвиняемый в убийстве страдает психическим расстройством и на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем.

Нападение произошло 31 октября. В тот день Денис Поздеев подошел к центральному входу в детский сад и позвонил в домофон. Охранник принял его за родителя одного из детей и спокойно открыл дверь. Затем обвиняемый поднялся на второй этаж здания, зашел в комнату отдыха, где в тот момент спали дети.

В СКР рассказали, что воспитатель пыталась остановить мужчину, но тот оттолкнул ее, подошел к кровати и нанес смертельные ранения шестилетнему мальчику. Другой воспитатель в этот момент побежала звать на помощь охранника. Он и задержал преступника до прибытия сотрудников полиции.

Во время допроса Денис Поздеев заявил, что накануне выпивал, а убить мальчика ему посоветовали голоса в голове. Ему предъявлено обвинение в убийстве малолетнего.

Кроме того, под стражу заключен и охранник детского сада. Ему вменяют "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Свою вину мужчина признал частично. Уголовное дело о халатности возбуждено и против сотрудников детского сада.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Подозреваемый в нападении на детский сад Нарьян-Мара
Подозреваемый в нападении на детский сад Нарьян-Мара
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.