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Бородина выругалась из-за победителя "Оскара"

10:56
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Ее не устроило решение жюри

Телеведущая Ксения Бородина эмоционально отреагировала на итоги церемонии вручения премии "Оскар".  
Брэд Питт и Хоакин Феникс получили "Оскар" как лучшие актеры

"А вот это …… [ужасно - прим. ред.], товарищи", - написала Бородина в сториз Instagram, комментируя триумф фильма "Паразиты". Эту драму южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо признали лучшим фильмом года, лучшим иностранным художественным фильмом, а также картиной с лучшим оригинальным сценарием. Телезвезда не объяснила, почему ее не устроила победа "Паразитов" в нескольких номинациях.  

При этом Ксения Бородина порадовалась тому, что Брэд Питт и Хоакин Феникс получили первые актерские "Оскары" за свою многолетнюю карьеру. "Ура! Это справедливо", - написала телеведущая.

"Молодец", - подписала она фото Феникса, сыгравшего в фильме "Джокер". Питта она удостоила более развернутым комментарием. "Осталось сойтись с Дженнифер, и все у тебя наладится в жизни", - обратилась Бородина к звезде фильма "Однажды в… Голливуде".

 

Напомним, во время торжественной речи на "Оскаре" Брэд Питт упомянул своих детей от Анджелины Джоли. "Эта награда посвящается моим детям, которые добавляют краски во все, что делаю. Я вас люблю", - заявил он со статуэткой в руке. 

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