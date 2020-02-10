Путин заявил о нарастающей турбулентности в мире

Она требует активных действий со стороны дипломатов

Президент России Владимир Путин предупредил о нарастающей турбулентности в международной обстановке.

Об этом глава государства заявил во время поздравления российских дипломатов с профессиональным праздником. В связи с неспокойной ситуацией в мире роль работников МИД возрастает, так как требуется еще более активные действия, направленные на обеспечение стратегической стабильности и формирование справедливого миропорядка.

Благодаря активной работе дипломатов России удалось укрепить сотрудничество со странами Европы, Азии и Латинской Америки, вывести на новый уровень диалог со странами Африки.

Путин призвал сполна использовать позиции России в Совбезе ООН, председательство в ШОС и БРИКС, участие в G20, АТЭС и других структурах. А также защищать историческую правду о Великой Отечественной войне.

"Уверен, что вы продолжите трудиться инициативно и творчески, отстаивая интересы России", — заключил президент.

Путин: человечество вновь оказалось у опасной черты

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