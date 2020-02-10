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Дочь - актриса, сын - рэпер: как живут дети Сергея Бодрова

11:56
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Они выросли талантливыми людьми

Сын Сергея Бодрова решил стать музыкантом, а дочь покойного актера пошла по стопам отца. 
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17-летний Александр Бодров читает рэп. В столичной студии он записал два трека. Молодой человек, обильно матерясь, поет о районах, друзьях, вечеринках. Он выступает под псевдонимом Simple Саня. "Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саня", - рассказали в окружении Александра. 

По данным "СтарХита", у Александра уже были выступления на публике, однако пока его талант смогли оценить в основном друзья и поклонники рэпа. "Конечно, Бодров надеется, что понравится многим. Тогда сможет представить себя на каких-то публичных площадках. Для предложений он всегда открыт!" - сказал собеседник издания. 

21-летняя Ольга, дочь Сергея Бодрова, учится на втором курсе ГИТИСа. "Когда стану актрисой - тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания", - скромно говорит о себе девушка. Как пишет издание, она снялась в фильме "Калашников", над которым работает ее дедушка Сергей Бодров-старший, живущий в США.  

Напомним, Сергей Бодров-младший пропал без вести в Кармадонском ущелье, где он снимал фильм в 2002 году. Ему было 30 лет. Считается, что актер и режиссер погиб при сходе лавины вместе со съемочной группой фильма "Связной".

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