Дочь - актриса, сын - рэпер: как живут дети Сергея Бодрова

Они выросли талантливыми людьми

Сын Сергея Бодрова решил стать музыкантом, а дочь покойного актера пошла по стопам отца.

17-летний Александр Бодров читает рэп. В столичной студии он записал два трека. Молодой человек, обильно матерясь, поет о районах, друзьях, вечеринках. Он выступает под псевдонимом Simple Саня. "Потому что хоть он и из известной семьи, для близких остается просто Саня", - рассказали в окружении Александра.

По данным "СтарХита", у Александра уже были выступления на публике, однако пока его талант смогли оценить в основном друзья и поклонники рэпа. "Конечно, Бодров надеется, что понравится многим. Тогда сможет представить себя на каких-то публичных площадках. Для предложений он всегда открыт!" - сказал собеседник издания.

21-летняя Ольга, дочь Сергея Бодрова, учится на втором курсе ГИТИСа. "Когда стану актрисой - тогда другой разговор. Сейчас я ничем не заслужила такого внимания", - скромно говорит о себе девушка. Как пишет издание, она снялась в фильме "Калашников", над которым работает ее дедушка Сергей Бодров-старший, живущий в США.

Напомним, Сергей Бодров-младший пропал без вести в Кармадонском ущелье, где он снимал фильм в 2002 году. Ему было 30 лет. Считается, что актер и режиссер погиб при сходе лавины вместе со съемочной группой фильма "Связной".

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