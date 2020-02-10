Элегантное платье Шарлиз Терон и другие лучшие наряды "Оскара"

Платье-манифест Натали Портман, винтаж Марго Робби

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". Внимание зрителей было приковано не только к борьбе за заветную статуэтку, но и к нарядам звезд, в которых они вышли на красную ковровую дорожку.

В этом году премия прошла под девизом "скромно и со вкусом" – никаких кричащих цветов, фасонов и броских макияжей, только лаконичный дизайн, дорогие украшения и косметика, подчеркивающая естественную красоту.

Фавориткой "Оскара" стала 44-летняя актриса Шарлиз Терон и ее черное платье от Dior с элегантным вырезом, открытым плечом и длинным шлейфом, пишет kp.ru ("Комсомольская правда") Наряд Терон – классика и точный баланс французской элегантности и голливудского шика.

Рене Зеллвегер выбрала наряд победительницы и не ошиблась - актриса забрала статуэтку за "Лучшую женскую роль" в фильме "Джуди". Платье Armani Privé с тысячью пайеток как ни что другое подчеркнуло триумф 50-летней Рене.

Выбор в пользу французского модного дома сделала 45-летняя Пенелопа Крус. Платье от Chanel без бретелек с тяжелой атласной юбкой идеально подчеркнуло фигуру актрисы, а белый цветок и жемчужный пояс добавили нежности.

34-летняя американская модель Лили Олдридж блеснула на "Оскаре" в белоснежном платье от Ralph Lauren с брошью в виде красной розы. Бывший "ангел" Victoria's Secret дополнила образ крупными серьгами и алой помадой в цвет аксессуара.

35-летняя Скарлетт Йоханссон выбрала платье-бюстье Oscar de la Renta с шелковой юбкой "русалочьего" кроя. Традиционную классику она разбавила корсетом из сетки с цепями, финальный штрих - ювелирные украшения Forevermark за 2,5 миллиона долларов.

Знаменитая блондинка Голливуда 29-летняя Марго Робби выбрала винтажное кутюрное платье от Chanel с бантами-рукавами и открытыми плечами. Ярким акцентом в образе стали брошь на груди и красная помада.

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек предстала в образе греческой богини на красной ковровой дорожке. Звезда выбрала ассиметричное платье от Gucci с шифоновым рукавом. Свои роскошные волосы 53-летняя Сальма убрала в пучок, завершив образ серебряным венком.

Выбор 38-летней Натали Портман, особого гостя церемонии, самым обсуждаемым нарядом "Оскар-2020". Актриса выбрала платье от Dior, на котором золотой нитью были вышиты имена всех женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на получение премии.

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