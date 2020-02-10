ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Лавров заявил о готовности возобновить дипломатические отношения с Украиной

12:00
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Нашего посла на Украине нет уже шесть лет

Россия готова вновь обменять с Украиной послами. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров.
Лавров похвалил Зеленского: "сделал больше, чем Порошенко"

Дипломатические контакты между странами были свернуты по инициативе Киева, однако Москва не против их возобновления. Россия и Украина имеют тесные экономические, семейные, транспортные и гуманитарные связи, заявил министр "Российской газете".

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - отметил Лавров.

Россия и Украина отозвали своих послов после событий на Майдане и присоединения Крыма в 2014 году. После этого временным поверенным в делах России на Украине был назначен Андрей Воробьев. В июне 2016 года его сменил Александр Лукашик.

Видео: Зеленский накричал на Лаврова в Елисейском дворце

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Лавров
Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.