Лавров заявил о готовности возобновить дипломатические отношения с Украиной

Нашего посла на Украине нет уже шесть лет

Россия готова вновь обменять с Украиной послами. Об этом заявил глава нашего МИД Сергей Лавров.

Дипломатические контакты между странами были свернуты по инициативе Киева, однако Москва не против их возобновления. Россия и Украина имеют тесные экономические, семейные, транспортные и гуманитарные связи, заявил министр "Российской газете".

"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - отметил Лавров.

Россия и Украина отозвали своих послов после событий на Майдане и присоединения Крыма в 2014 году. После этого временным поверенным в делах России на Украине был назначен Андрей Воробьев. В июне 2016 года его сменил Александр Лукашик.

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