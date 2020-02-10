Адвокат высказался о состоянии дочери Успенской

Ее поведению нашли объяснение

Адвокат Александр Бенхин заявил, что 30-летняя Татьяна Плаксина, единственная дочь певицы Любови Успенской, не может отвечать за свои слова и поступки из-за болезни.

"Она не отвечает за то, что говорит. Она неадекватная, она больная", - сказал Александр Бенхин на шоу "Звезды сошлись". По его словам, Татьяне поставили диагноз "шизофреноподобный психоз", поэтому все ее поступки следует рассматривать "через призму ее состояния".

Александр Бенхин рассказал, что после скандала на ТВ певица все-таки смогла найти общий язык с дочерью. По его словам, Любовь и Татьяна "обнимаются, целуются". Тем не менее Успенская тяжело переживает ситуацию. "Люба себя чувствует отвратительно. С каждой передачей особенно, с каждым выходом в эфир все хуже и хуже... Реально! Это не понты и не притворство", - сказал юрист.

Когда телеведущий спросил Бенхина, продолжает ли Успенская принимать по восемь таблеток в день, адвокат ответил: "Я не считал таблетки, но я видел, что она под капельницами. Она реально очень переживает, она реально на полной измене".

Ранее Любовь Успенская сообщила, что она отпустила дочь в США, где живет отец Татьяны. 65-летняя звезда опровергла информацию о том, будто она оказывала на дочь моральное и физическое давление после аварии на Коста-Рике в 2018 году. Тогда девушка сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - пожаловалась Татьяна на шоу. Затем Плаксина покаялась перед матерью. Свое громкое заявление девушка объяснила посттравматическим синдромом.

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