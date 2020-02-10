Названа опасность народного способа профилактики коронавируса

Пить алкоголь ни в коем случае нельзя

Употребление алкоголя не поможет избежать заражения коронавирусом и простудой. Об этом заявил главный нарколог Минздрава Евгений Брюн. По его словам, миф о чудодейственности горячительных напитков граничит с "преступной мыслью".

Он напомнил, что во время простуды увеличивается нагрузка на сердце. Именно поэтому врачи запрещают болеющим людям ходить в баню.

"Не пейте никакого алкоголя во время простуды, гриппа, коронавируса - это нагрузка на сердце, сердце останавливается", - заявил Брюн в эфире телеканала "НТВ"

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года. По данным на 10 февраля, им заразились уже более 40 тысяч человек. 908 случаев оказались смертельными. В других странах зафиксировано 350 случаев заражения, в том числе два – в России.

Ранее российские медики дали рекомендации по профилактике опасной инфекции. Чтобы не заразиться коронавирусом, следует, в первую очередь, отказаться от поездок в Китай, избегать мест массового скопления людей и чаще мыть руки. Одноразовые маски следует носить только инфицированным, чтобы избежать дальнейшего распространения вируса. При этом менять их нужно каждые два часа.

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