Школьники могут узнать о жизни и творчестве Пушкина в МЭШ

Сегодня в России отмечается дань памяти поэта

В проекте Московской электронной школы ко Дню его памяти появились приложения, посвященные жизни и творчеству поэта Александра Пушкина.

Так, в сетевом издании "Слово учителю" на сайте проекта "Юбилейный урок" ко Дню памяти Пушкина появились новые уроки, которые познакомят школьников с творчеством поэта. Это учебные электронные пособия, которые доступны с любого устройства.

В материалах урока "Пушкинская гостиная" можно найти ответы на самые интересные вопросы о жизни и творчестве поэта. Кроме того, там есть информация об Анне Керн и о судьбах некоторых современников поэта, а также ответы на необычные вопросы, такие как, например, почему А.Пушкин писал Александру Бенкендорфу только по-французски, а декабристы, приходя на бал, не снимали шпаг.

На страницах юбилейного урока "Друзья мои, прекрасен наш союз!" школьники смогут узнать о том, какое место в жизни поэта занимают лицейские годы, и о первых литературных победах и лицейских друзьях Пушкина.

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