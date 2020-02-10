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Погибшие в Таиланде дети были братом и сестрой

13:39
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Маленькие туристы ехали на экскурсию

Дети, погибшие при столкновении катеров в Таиланде, приехали из Челябинской области.
Смертельное столкновение катеров в Таиланде попало на видео

12-летний мальчик и шестилетняя девочка были братом и сестрой, сообщили РИА Новости в посольстве России в Таиланде. Они приехали на отдых вместе с бабушкой, в момент трагедии она тоже находилась в лодке. По данным местных СМИ, катер должен был отвезти туристов на экскурсию по островам. 

Власти Челябинской области готовы оказать помощь семье, в которой погибли дети. Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова пытается связаться с родителями. Следственный комитет начал проверку по факту столкновения двух катеров.

Ранее сообщалось, что более 20 российских туристов получили травмы при столкновении двух скоростных катеров у берегов острова Пхукет в Таиланде. Лодку с пассажирами подбил у причала тайский катер. Двое детей скончались в больнице.

Хотели произвести впечатление на туристов: подробности трагедии с россиянами в Таиланде

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