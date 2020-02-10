В США показали фильм о причастности Обамы и Байдена к Майдану

Картина вряд ли понравится американскому зрителю

Как связана попытка импичмента президента США с киевским майданом и Джо Байденом? Свой ответ дали авторы документального фильма, который показали на одном из американских телеканалов. В нем демократов обвиняют в причастности к госперевороту на Украине и в коррупции.

Факты и разоблачения, которые должны шокировать американского телезрителя. Их в документальном фильме с провокационным названием "Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства" более чем достаточно. Автор - бывший советник Дональда Трампа Майкл Капуто. Прямым текстом говорит с экранов то, что вряд ли понравится американскому истеблишменту.

"Давайте просто говорить начистоту: американское правительство, мы, твёрдо выступаем против переворотов. Кроме случаев, когда не выступаем. Потому что иногда насильственное свержение правительства в определённой стране служит интересам США. И хотя это неловко признавать, иногда мы очень даже поддерживаем переворот. Переворот на Майдане был одним из таких. Больше крови, чем в Революции роз Саакашвили, но результат всё равно оптимальный для США", - заявил Капуто.

Украина - главная тема 50-минутного фильма. В нём приводятся свидетельства прямого вмешательства администрации Барака Обамы к кровавым событиям 2014 года. Среди имён - представители Демократической партии и люди, тесно с ней связанные. В том числе миллиардер Джордж Сорос, бывший вице-президент Джо Байден и занимавшая тогда пост помощника госсекретаря США Виктория Нуланд. Денежные вливания в Майдан, подкуп местных чиновников, снабжение оружием, участие иностранных наёмников. Речь идёт и о так называемом "грузинском легионе" - снайперах, которые расстреливали людей на Майдане и чьей вербовкой занималось окружение Михаила Саакашвили. Один из них дал интервью. Своё лицо он скрывает под маской, опасаясь расправы.

"Приказ был стрелять по "Беркуту" и в людей, чтобы спровоцировать хаос. Сначала я открыл окно, и мой друг выстрелил. Затем мы поменяли позицию, и я взял винтовку. И так мы выстрелили все 5 патронов", - рассказывает мужчина.

Авторы заявляют: причастны к трагедии экс-глава СБУ Валентин Наливайченко и бывший народный депутат Сергей Пашинский. Факты подтверждают то, о чём давно говорят в российских СМИ, но до сих пор умалчивали в американских. Говорится в фильме и о прямом участии в управлении страной кураторов из США, в частности, Джо Байдена. И коррупционных схемах его семьи.

"Он приезжал, как папуасам, приказы раздавать: ты не будешь генеральным прокурором, это сюда, это туда. Он через детей начал заниматься бизнесом. История "Бурисмы" не до конца ясна.

Теперь американская элита может делать здесь всё, что угодно. Потому что мы дикари", - говорит нардеп Евгений Червоненко.

Люди из администрации Обамы всё ещё играют большую роль в политической жизни Украины. Один из них, предполагают авторы фильма, - тот самый информатор, который запустил процедуру вынесения импичмента Трампу. При этом сам по себе Киев Вашингтону не интересен. Он лишь инструмент в большой политической игре.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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