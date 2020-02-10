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Мишустин поторопил Госдуму с поправками о выплате маткапитала

14:40
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Это нужно сделать как можно скорее

Реализацию послания президента Федеральному посланию обсудил Михаил Мишустин с секретарём генсовета "Единой России" Андреем Турчаком и руководителем фракции в Госдуме Сергеем Неверовым. Об этом сообщает "ТВ Центр".

На встрече присутствовали и министры социального блока правительства. Говорили о законодательном обеспечении поручений. По словам премьера, поправки в федеральный бюджет рассмотрят на ближайшем заседании кабинета. В первую очередь, они коснутся обеспечения льготными лекарствами и финансирования социальных пособий.

Мишустин отметил: новый порядок оформления материнского капитала нужно ввести как можно быстрее, чтобы семьи, в которых в этом году родился ребёнок, уже могли получить выплату.

"Наше взаимодействие с "Единой Россией" особенно важно сейчас, когда мы формируем правовой контур для реализации посланий президента и ведем работу над правительственными законопроектами. Речь идет о целом блоке законопроектов, касающихся материнского капитала. Они позволят людям получать его проще и быстрее, а большинство бумажных процедур будет переведено в электронный вид, сроки согласований и проверок существенно сократятся", - сказал Мишустин.

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