Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Кленовый бульвар"

Ее откроют к концу 2022 года

В Москве продолжается строительство Большой кольцевой линии метро. Ход работ на будущей станции "Кленовой бульвар" проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Уже через несколько лет жители Нагатинского затона получат метро в шаговой доступности, а в перспективе здесь пройдёт новая Бирюлёвская линия метро. Спокойные и лаконичные силуэты станции "Кленовый бульвар" будут связаны с русской архитектурой и музеем-заповедником "Коломенское", который находится рядом.

Станция "Кленовый бульвар" - на самом начальном этапе строительства. Под землей строители разрабатывают грунт и перекладывают коммуникации. Основные работы идут на поверхности. Здесь собирают 10-метровый тоннелепроходческий щит.

Щит-гигант с название "Победа" запустят 10 апреля. Он пройдет путь от станции "Кленовый бульвар" до переходной камеры перед станцией "Каширская", а затем выполнит проходку от "Кленового бульвара" до станции "Нагатинский затон".

Новая станция станет частью Большого кольца столичного метрополитена. Работы по строительству "Кленового бульвара" не должны занять много времени. Ведь это станция неглубокого заложения. Она наверняка очень быстро наберет популярность. Совсем рядом располагаются жилые дома, а буквально в пяти минутах — музей-заповедник "Коломенское" - одно из любимых мест отдыха москвичей. Ход строительных работ оценил Сергей Собянин.

"В Нагатинский затон приходят две дополнительные ветки метро - это Бирюлевская линия и БКЛ. Так что здесь три линии будут действовать и этот район будет один из лучших в плане обеспечения метрополитеном. С этой станцией рядом находится "Коломенское" - один из любимейших парков москвичей, и с этой станции один буквально перегон до "Острова мечты", который станет для нагатинцев своим домашним парком. Станция очень важная, нужная, востребованная", - рассказал Сергей Собянин.

Уже известно, как будет выглядеть новая станция. "Кленовый бульвар" вобрал в себя черты "Коломенского": потолки украсит сетчатая керамика, входить в павильон пассажиры будут через купол. В основе проекта - современное прочтение образа дворца Алексея Михайловича, парковых пейзажей. Завершить строительство станции и всего восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года.

Юлия Стёпина, Илья Данильцев, Михаил Федоров и Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

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