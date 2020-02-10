Экс-директора фабрики "Меньшевик" оправдали за убийство охранника

Илью Аверьянова оправдала коллегия присяжных

Мосгорсуд оправдал бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова. В декабре 2017 года он устроил стрельбу на предприятии, в результате чего погиб охранник. Суд постановил оправдать фигуранта дела за отсутствием состава преступления, а также признал за ним право на реабилитацию. Ранее Аверьянова оправдала коллегия присяжных заседателей.

На заседании Сергея Аверьянова сопровождали только адвокаты. Вел себя обвиняемый спокойно и был уверен в своей победе. В январе этого года присяжные заседатели признала Аверьянова невиновным. Коллегия посчитала недоказанным тот факт, что свои действия обвиняемый совершил для того, чтобы помешать работе судебных приставов.

Кондитерскую фабрику "Меньшевик" Сергей Аверьянов основал в 1999 году. Проблемы на предприятии начались 10 лет назад. По версии следствия, гендиректор не мог отдать многомиллионные долги. Кредиторы перепродали их в другие руки. Новый собственник пришел в сопровождении приставов выселять из кабинетов уже бывшего директора. И тогда Аверьянов произвел выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, который сопровождал представителя коммерческой организации . От полученного ранения пострадавший скончался. Сам обвиняемый утверждал, что убивать никого не собирался и выстрел был предупредительным.

После задержания Аверьянов вину не признал, а свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. Но уже в суде мужчина рассказал, что охранника застрелил случайно во время борьбы за ружье, а намерения причинить вред у него не было .

После вынесения вердикта Аверьянов по-прежнему называет произошедшее рейдерским захватом его кондитерской фабрики. В СИЗО он провел два года.

Иван Колесников, Сергей Сенченков, Константин Кузнецов, "ТВ Центр"

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