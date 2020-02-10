ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-директора фабрики "Меньшевик" оправдали за убийство охранника

15:03
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Илью Аверьянова оправдала коллегия присяжных

Мосгорсуд оправдал бывшего владельца фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова. В декабре 2017 года он устроил стрельбу на предприятии, в результате чего погиб охранник. Суд постановил оправдать фигуранта дела за отсутствием состава преступления, а также признал за ним право на реабилитацию. Ранее Аверьянова оправдала коллегия присяжных заседателей.

На заседании Сергея Аверьянова сопровождали только адвокаты. Вел себя обвиняемый спокойно и был уверен в своей победе. В январе этого года присяжные заседатели признала Аверьянова невиновным. Коллегия посчитала недоказанным тот факт, что свои действия обвиняемый совершил для того, чтобы помешать работе судебных приставов.

Кондитерскую фабрику "Меньшевик" Сергей Аверьянов основал в 1999 году. Проблемы на предприятии начались 10 лет назад. По версии следствия, гендиректор не мог отдать многомиллионные долги. Кредиторы перепродали их в другие руки. Новый собственник пришел в сопровождении приставов выселять из кабинетов уже бывшего директора. И тогда Аверьянов  произвел выстрел из охотничьего карабина в одного из охранников, который сопровождал представителя коммерческой организации . От полученного ранения пострадавший скончался. Сам обвиняемый утверждал, что убивать никого не собирался и выстрел был предупредительным. 

После задержания Аверьянов вину не признал, а свои действия расценил как самооборону при рейдерском захвате. Но уже в суде мужчина рассказал, что охранника застрелил случайно во время борьбы за ружье, а намерения причинить вред у него не было .

После вынесения вердикта Аверьянов по-прежнему называет произошедшее  рейдерским захватом его кондитерской фабрики. В СИЗО он провел  два года.

Иван Колесников, Сергей Сенченков, Константин Кузнецов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде
Московский городской суд
Московский городской суд
Заседание суда
Заседание суда
Заседание суда
Заседание суда
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде
Экс-владелец фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.