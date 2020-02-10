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Станцию БКЛ "Сокольники" построят к концу года

15:07
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Сейчас там идет строительство платформы

Строительство Большой кольцевой линии сейчас идёт на всех участках. Так до конца года планируют возвести станцию "Сокольники", передает "ТВ Центр".

Сейчас там началось строительство платформы. Также идёт подготовка к монтажу технологического оборудования. Это система вентиляции, кондиционирования, энергоснабжения, контроля движения.

Раньше планировалось назвать станцию "Стромынка", но позднее  было принято решение переименовать её в "Сокольники" для удобства будущих пассажиров.

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