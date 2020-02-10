В Москве мошенники провернули аферу на 360 млн и остались ни с чем

Злоумышленники завысили стоимость объекта недвижимости

В Москве задержали группу мошенников, которые на афере с недвижимостью заработали миллионы рублей. Всё как обычно: обман акционеров, поддельные документы, сделка через подконтрольную организацию и, наконец, перевод крупной суммы на счёт злоумышленников. Вот только потратить деньги они так и не успели.

Лежа на полу один из подозреваемых с ужасом наблюдает, как оперативники проводят обыски в его квартире. Причем, доказательства преступной деятельности обнаруживаются почти сразу: пачки долларов и фальшивые планы помещений, за реализацию которых мошенники получали прибыль. Генеральный директор вместе со своим сообщником придумали преступную схему, которая позволила им получить большую сумму денег. Они совершили аферу по отчуждению недвижимого имущества компании, в которой работали. Злоумышленники объявили завышенную стоимость продаваемых помещений, обманув акционеров. А дальше заключили договоры купли-продажи с сотрудниками другой подконтрольной им же организации.

"В результате сделки на расчетный счет компании-продавца были перечислены денежные средства, сумма которых не соответствовала рыночной стоимости объекта и его цене по договору. Таким образом, нежилые помещения площадью более 750 квадратных метров перешли во владение компании, деятельность которой также контролировали злоумышленники", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

За считанные дни сообщникам удалось в буквальном смысле стать миллионерами и в результате реализации преступного плана заработать 360 миллионов рублей. Но потратить деньги новоявленные аферисты так и не успели. Московским полицейским удалось пресечь преступную сделку. Двое подозреваемых задержаны, один из них уже под арестом, второй находится под подпиской о невыезде. По факту нелегальной схемы купли-продажи возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере". Любители легких денег могут отправиться за решетку.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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