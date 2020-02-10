Водитель с Рублевки нарушил правила 2 тысячи раз и попался

Сдаваться без боя мужчина не хотел
В Москве задержан автомобилист, на счету которого 2126 дорожно-транспортных нарушений. Об этом сообщает "ТВ Центр".
Уже не имея права садиться за руль, он всё равно это сделал. В районе Рублево-Успенского шоссе его остановили полицейские и потребовали выйти из машины, но водитель заблокировал двери.
Пришлось разбить стекло, после чего нарушитель сдался. Дальше с ним разбирались уже в отделении. Там мужчине напомнили о его неоплаченных почти две сотни штрафов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"