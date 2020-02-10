"Нехорошая квартира" Булгакова присоединилась к проекту "Учебный день в музее"

Школьники изучили роман "Мастер и Маргарита"

Урок - в нехорошей квартире! Музей Булгакова присоединился к московскому проекту "Учебный день". Теперь литературу, историю и даже английский можно изучать под сопение кота Бегемота, передает "ТВ Центр".

Первый урок там уже прошёл и был посвящен изучению романа "Мастер и Маргарита". Изучая экспозицию и вспоминая первоисточник, старшеклассники находили ответы на вопросы и заполняли тесты. Но не за партами, а в прямом смысле опираясь на друзей.

Необычные уроки сейчас очень популярны и проходят во многих столичных музеях. Коммунальная квартира Михаила Афанасьевича Булгакова стала 20-м местом, где проводят подобные занятия.

"Сейчас это достаточно небольшой музей, поэтому мы можем там провести 5 уроков, как в некоторых музеях, но поскольку экспозиция этого музея сейчас будет расширяться, и дополнительные площади музей получит, то будет возможность добавить туда и дополнительные предметы, возможно, это будут самые разнообразные и неожиданные предметы, в том числе физика", - рассказал директор Городского методического центра Департамента образования Москвы Андрей Зинин.

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