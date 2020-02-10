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"Нехорошая квартира" Булгакова присоединилась к проекту "Учебный день в музее"

15:17
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Школьники изучили роман "Мастер и Маргарита"

Урок - в нехорошей квартире! Музей Булгакова присоединился к московскому проекту "Учебный день". Теперь литературу, историю и даже английский можно изучать под сопение кота Бегемота, передает "ТВ Центр".

Первый урок там уже прошёл и был посвящен изучению романа "Мастер и Маргарита". Изучая экспозицию и вспоминая первоисточник, старшеклассники находили ответы на вопросы и заполняли тесты. Но не за партами, а в прямом смысле опираясь на друзей.

Необычные уроки сейчас очень популярны и проходят во многих столичных музеях. Коммунальная квартира Михаила Афанасьевича Булгакова стала 20-м местом, где проводят подобные занятия.

"Сейчас это достаточно небольшой музей, поэтому мы можем там провести 5 уроков, как в некоторых музеях, но поскольку экспозиция этого музея сейчас будет расширяться, и дополнительные площади музей получит, то будет возможность добавить туда и дополнительные предметы, возможно, это будут самые разнообразные и неожиданные предметы, в том числе физика", - рассказал директор Городского методического центра Департамента образования Москвы Андрей Зинин.

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Посетительница в "нехорошей квартире" под номером 50 музея Михаила Булгакова
Посетительница в "нехорошей квартире" под номером 50 музея Михаила Булгакова
Лестничный пролет возле "нехорошей квартиры" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице
Лестничный пролет возле "нехорошей квартиры" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
Московский проект "Учебный день"
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