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Собянин рассказал о строительстве станции метро "Кленовый бульвар"

13:51
  • понедельник
  • 10 февраля 2020

Она расположена рядом с парком "Коломенское"

Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии. Она появится в районе Нагатинский Затон в непосредственной близости от парка "Коломенское".

"Эта станция будет по максимуму востребована москвичами. Во-первых, многие жители Нагатинского Затона получат метро в шаговой доступности. Во-вторых, здесь будет пересадочный узел на перспективную Бирюлёвскую линию метро. И, в-третьих, рядом находится парк "Коломенс­кое". Многим москвичам будет удобно добираться до него через "Кленовый бульвар". Особенно если есть желание погулять по набережной у реки", – заявил Собянин.

В настоящее время станция готова на 12%. Идет прокладка коммуникаций, устройство ограждающих конструкций котлована, разработка грунта. Проходка туннеля от "Кленового бульвара" в сторону станции "Каширская" начнется в апреле и завершится в четвертом квартале 2020 года.

Завершить строительство станции и всего восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года.

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